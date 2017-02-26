Президент Ірану Роугані балотуватиметься на другий термін

Президент Ірану Хасан Роугані балотуватиметься на другий чотирирічний термін, повідомив його провідний радник. Дотепер відносно помірний політик або члени його команди не оголошували, чи балотуватиметься від для переобрання на президентських виборах 19 травня.

«В останні тижні пан Роугані дійшов висновку щодо необхідності взяти участь у президентських виборах», – цитує іранське державне інформаційне агентство IRNA віце-президента у справах парламенту Хосейна-Алі Амірі.

Сам Роугані ще не коментував цієї заяви. Якщо чинний президент висуне свою кандидатуру, йому доведеться протистояти прихильникам жорсткої лінії та консерваторів, які ще мають оголосити про своїх кандидатів на виборах.

Частина консерваторів звинувачують Роугані в неправильній економічній політиці і надмірній увазі до ядерної угоди, укладеної зі світовими державами в 2015 році.

Згідно з іранською конституцією, президент обирається щонайбільше на два чотирирічні терміни.