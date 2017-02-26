На Закарпатті триває весняний паводок, підтоплень угідь і будинків немає – ОДА

На Закарпатті триває весняний паводок, спричинений підняттям температури й таненням снігу на високогір’ї. Про це повідомив 26 лютого голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Водночас, за його словами, наразі про підтоплення в регіоні не йдеться.

«Виходу річок на заплаву, підтоплень сільгоспугідь (за винятком Ужгородського району) чи дворогосподарств немає. Через танення снігу в горах на річках області зараз формується друга паводкова хвиля», – повідомив Москаль.

За його даними, За минулу добу рівень води в річці збільшився на 70 сантиметрів, але загрози виходу на заплаву немає. Водночас на 40 сантиметрів піднявся рівень води у річці Латориця, через що між двома селами в Ужгородському районі вода з річки прорвалася на дорогу. Проїзд автомобілів це ускладнило, але не заблокувало, додав Москаль.

Він зазначив, що обласна держадміністрація здійснює постійний моніторинг стану головних водних артерій Закарпаття через можливе різке підняття рівня води.

В Укргідрометцентрі також попередили про продовження пiдйому рiвнiв води 26-28 лютого на рiчках басейну Прип’ятi в межах Рiвненської та Житомирської областей. За даними синоптиків, в першiй половинi доби 27 лютого на Днiстрi в межах Тернопiльської області очiкується проходження паводкової хвилi.