В Авдіївку вирушила група спецпризначенців з броньованою технікою – Аброськін

У неділю до Авдіївки вирушила група спецпризначенців Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) для охорони порядку та надання допомоги населенню, інформує сайт Національної поліції.

«Обстріляне місто, де вже місяць посилено працює зведений загін поліції Донеччини, додатково охоронятимуть поліцейські КОРДу», – повідомив керівник управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

«Підрозділ забезпечений броньованою спецтехнікою – у разі потреби її буде задіяно для евакуації людей з-під артилерійського вогню», – додали в поліції.

Повідомляється також, що спецпризначенці забезпечені тактичними аптечками.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну. У ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. В результаті пошкоджень на станції Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання. Пізно ввечері 24 лютого через обстріли сталося також пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.