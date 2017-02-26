Упродовж дня на Донбасі 1 український військовослужбовець загинув і 1 поранений – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що упродовж дня підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 30 обстрілів позицій ЗСУ, в результаті чого один український військовослужбовець загинув і ще один зазнав поранень. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, обстріли тривали на всіх напрямках з використанням мінометів, гранатометів, стрілецької зброї. По Талаківці вогонь вів снайпер, додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові за минулу добу здійснили понад 700 обстрілів територій, підконтрольних донецьким бойовикам. Також сепаратисти на своїх сайтах повідомили, що ЗСУ зміцнюють позиції поблизу Донецької фільтрувальної станції. В угрупованні «ДНР» стверджували, що в неділю станцію буцімто покинули «радикальні націоналісти». В українському штабі ще напередодні заявляли, що інформація – неправдива, а українських військових на станції нема.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ за минулу добу випустили понад 300 мін і гранат в бік контрольованих луганським сепаратистам територій, а також, що українська сторона стягує до лінії розмежування важке озброєння.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.