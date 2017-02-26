Акція пам’яті Бориса Нємцова відбулася на майдані Незалежності у Києві

У неділю на майдані Незалежності в Києві близько 20 людей провели акцію пам’яті російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Як передає кореспондент Радіо Свобода, активісти виклали з лампадок слово «Борись».

Крім того, біля «вільного мікрофона», встановленого на майдані, виступили з промовою кілька осіб, що назвали себе російськими політичними емігрантами.

Учасники пам’ятної акції розгорнули банер з прізвищами російських громадян, які були засуджені в Росії за підтримку України.

Сьогодні у Москві та багатьох містах Росії і світу відбуваються акції пам’яті Бориса Нємцова. Тільки в російській столиці, за даними організаторів, участь в акції взяли близько 15 тисяч людей.

Опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, імовірним замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Північ» Руслан Мухудінов. Йому висунуто заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.