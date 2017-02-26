США закликали Росію «негайно» дотримуватися угоди про припинення вогню на Донбасі – Держдепартамент

Державний департамент США поширив 26 лютого заяву, у якій закликав Росію і підтримувані нею сили сепаратистів «негайно» дотримуватися угоди про припинення вогню на сході України.

«Ми закликаємо Росію і сепаратистські сили, які вона підтримує, невідкладно дотримуватися режиму припинення вогню, вивести все важке озброєння і забезпечити повний і безперешкодний доступ у регіон спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)», – йдеться в заяві.

Заява Держдепартаменту США стала реакцією на повідомлення про те, що у п’ятницю проросійські бойовики угруповання «ДНР» взяли на приціл членів спостережної місії ОБСЄ і відібрали в них міні-безпілотник. Інцидент стався в окупованій Ясинуватій, де патруль СММ ОБСЄ планував запустити безпілотник, щоб перевірити повідомлення про обстріл Донецької фільтрувальної станції.

«Сполучені Штати уважно стежать за зростанням насильства на сході України останніми тижнями й небажанням об’єднаних російсько-сепаратистських сил дотримуватися домовленостей про припинення вогню в рамках Мінських угод», – зазначено в заяві Держдепартаменту США.

У документі мовиться, що вкрай «важливо, щоб ці сили (російсько-сепаратистські – ред.) припинили напади на цивільну інфраструктуру, в тому числі на Донецьку фільтрувальну станцію».

Заява американської сторони також з’явилася після того, як за понад добу на Донбасі через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків загинув один український військовий і 17 були поранені, відповідно до даних штабу АТО. Бойовики у обстрілах звинуватили Збройні сили України.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.