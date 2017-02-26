У чотирьох містах Білорусі протестували проти податку з безробітних

Понад 3 тисячі людей вийшли на вулиці міст Білорусі 26 лютого проти спеціального податку із безробіття. Так, у Вітебську близько тисячі демонстрантів вийшли на вулиці, щоб висловити свою незгоду із рішенням, який влада назвала «законом проти соціальних паразитів».

Акції протесту відбулися також у Барановичах, Бобруйську і Бресті. Повідомлень про затримання поліцією будь-кого на цих акціях не було.

Тиждень тому схожі акції протесту відбулися в Гомелі та інших містах. Близько 60 тисяч осіб підписали петицію проти закону, який в народі назвали «декретом про дармоїдів».

Учасники акцій протесту вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий внесок у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. Закон не поширюється на зареєстрованих осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють в Росії. Термін сплати нового податку вибіг 20 лютого 2017 року.