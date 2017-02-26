У Киргизстані вимагають звільнити лідера опозиційної партії

Близько 500 прихильників опозиції в Киргизстані організували 26 лютого протест під стінами Державного комітету національної безпеки в Бішкеку з вимогою звільнити лідера партії «Ата-Мекен» («Батьківщина») Омурбека Текебаєва, затриманого в рамках розслідування справи про корупцію.

На негайному звільненні Текебаєва з-під варти наполягають кілька законодавців від опозиції, а також екс-президент (перехідний) Роза Отунбаєва. Вони стверджують, що влада влаштовує «політичні переслідування» діячів опозиції від партії «Ата-Мекен» та інших членів колишнього тимчасового уряду в Киргизстані, який був недовго при владі після киргизької революції квітня 2010 року.

Протестувальники покинули акцію пізно ввечері у неділю, але пообіцяли повернутися для продовження протесту 27 лютого.

Депутат парламенту Киргизстану, лідер партії «Ата-Мекен» («Батьківщина») Омурбек Текебаєв був затриманий удосвіта 26 лютого в аеропорту Бішкека після того, як прокуратура заявила, що розпочинає кримінальне розслідування проти нього.

58-річний Текебаєв є колишнім союзником президента Алмазбека Атамбаєва, але став його опонентом влітку минулого року після того, як президент Киргизстану запропонував зміни до конституції.

Президентський термін Атамбаєва закінчується в цьому році, і він не може бути переобраний. Критики президента стверджували, що запропоновані поправки дозволять союзникам президента зберегти владу.

Поправки, внесені до конституції, значно збільшили повноваження прем’єр-міністра. Це викликало припущення, що Атамбаєв може або стати новим главою уряду, або поставити на цю посаду лояльного собі політика.

Президентські вибори в Киргизстані мають відбутися 19 листопада.