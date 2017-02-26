Тандіт: СБУ найближчими днями планує допитати Савченко

Служба безпеки України планує найближчими днями допитати народного депутата Надію Савченко, повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «112 Україна».

«У нас дуже багато запитань, ми чекаємо Надію Савченко до себе «в гості». Звичайно, ми будемо її опитувати, в тому числі в одній із кримінальних справ як свідка. Тим більше, що вона спілкувалася з представниками незаконних військових формувань. І ми, звичайно ж, будемо ставити їй дуже багато запитань», – сказав Тандіт, але точної дати допиту не вказав.

Коментуючи поїздку Савченко на контрольовані бойовиками території, Тандіт сказав, що вони не є корисними для звільнення українських полонених.

«На жаль, будь-який такий візит перетворюється на маніпуляцію свідомістю людей. Дуже делікатна тема, що максимально заполітизована. Нам заважають такі візити робити все, щоб хлопці звільнялися», – сказав Тандіт.

Радник голови СБУ додав, що Надію Савченко «використовують фактично спецслужби Росії».

Раніше і керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук припустив, що співробітники відомства зажадають від Савченко пояснення її дій у зв’язку з поїздкою.

24 лютого сайти угруповання «ДНР» повідомили про приїзд на контрольовані ними території українського політика Надії Савченко разом із керівником українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Пізніше Савченко підтвердила інформацію про свій візит на непідконтрольні Україні території, назвавши це «свідомим ризиком» задля визволення українських полонених.

25 лютого депутат оприлюднила список із 34 імен полонених, яких, за її словами, їй вдалося відвідати у підконтрольному угрупованню «ДНР» Донецьку.