Янукович покладає відповідальність за спробу розгону Майдану на своє оточення – ЗМІ

Екс-президент України Віктор Янукович покладає відповідальність за спробу розгону учасників Євромайдану на своє оточення. Про це 26 лютого пише у матеріалі про розмову з екс-президентом-утікачем кореспондент німецького видання Der Spiegel Крістіан Нееф.

Видання повідомляє, що Янукович у своєму офісі в Москві під час інтерв’ю заявив, що не віддавав наказу щодо розгону протестувальників на майдані у Києві взимку 2013 року та звинуватив своє тодішнє оточення в інтригах проти нього.

З інтерв’ю випливає, що колишній президент-утікач взагалі плутається у деталях. Коли мова йде про розгін студентів в ніч на 30 листопада, каже, що то «радикали» провокували силовиків. Потім припускає, що організували протести тодішній голова його адміністрації Сергій Льовочкін і бізнесмен Дмитро Фірташ. Також Янукович заявив, що дізнався про спробу розгону Майдану і побиття студентів не одразу, а наступного ранку під час гри у теніс.

Кореспондент Der Spiegel зазначає, що Янукович не вважає себе утікачем з посади президента. «Я не відмовився від своє посади», – цитує Януковича журналіст.

«Мене просто відрізали від ЗМІ, заблокували та полювали за мною по всій країні», – прокоментував Янукович. На запитання про контакти з президентом Росії Володимиром Путіним відповів, що зустрічався з ним лише кілька разів. «Розумію, мої проблеми – не його рівень», – прокоментував Янукович.

Також він поділився з німецьким журналістом деталями приватного життя – розповів, що розлучився із дружиною Людмилою після 45 років шлюбу, а також, що отримує фінансову підтримку від старшого сина Олександра.

Віктор Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії. Він є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.