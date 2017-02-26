Бойовики обстріляли автомобіль української сторони СЦКК біля Попасної – штаб

Підтримувані Росією бойовики обстріляли офіцерів української сторони Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі біля Попасної, повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Сьогодні представники незаконних збройних формувань ОРДЛО черговий раз здійснили збройну провокацію. Так, під час виконання завдань поблизу східних околиць населеного пункту Попасна, близько 13:30 під мінометний обстріл калібру 120 міліметри і СПГ потрапили офіцери української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. При цьому, автомобіль мобільної групи СГ «Попасна» був маркований великими літерами «НМ», а офіцери мали відповідні розпізнавальні знаки», – йдеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що постраждалих в результаті обстрілу немає, але пошкоджений автомобіль місії.

Як повідомили раніше українські військові, напередодні вдень неподалік населеного пункту Катеринівка сепаратисти здійснили збройну провокацію щодо представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Повідомлялося, машину місії зупинив чоловік у балаклаві та з нашивкою «Новоросія», потім до нього приєднався ще один, який вистрелив у повітря. Коли авто місії від’їхало, через 50 метрів пролунало два вибухи від гранат. За даними військових особовий склад патруля СММ ОБСЄ та техніка не постраждали.

У п’ятницю бойовики угруповання «ДНР» також взяли на приціл членів місії і відібрали в них міні-безпілотник. Інцидент стався в окупованій Ясинуватій, де патруль СММ ОБСЄ збирався запустити безпілотник, щоб перевірити повідомлення про обстріл Донецької фільтрувальної станції. На цей факт сьогодні відреагував Державний департамент США, який у заяві закликав Росію і підтримувані нею сили сепаратистів «негайно» дотримуватися угоди про припинення вогню на сході України.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.