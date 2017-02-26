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27 Лютий 2017, Київ 00:53
Новини | Міжнародні

ВМС Ірану повідомили про масштабні навчання в стратегічній Ормузькій протоці

Іранські ВМС на навчаннях у Ормузькій протоці, 26 лютого 2017 року

Іранські ВМС на навчаннях у Ормузькій протоці, 26 лютого 2017 року

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Військово-морський флот Ірану повідомив про початок щорічних навчань поблизу стратегічної для транспортування нафти танкерами Ормузької протоки. Державне телебачення повідомило, що дводенні навчання почалися 26 лютого.

Відповідно до наказу командувача іранських ВМС адмірала Хабібулли Сайярі, маневри охоплять площу в 2 мільйони квадратних кілометрів в Оманській затоці та частині Індійського океану.

Державна телекомпанія показала кадри іранських військових кораблів і вертольотів, які беруть участь в навчаннях. Також у повідомленні вказувалось, що на навчаннях не присутні сили іранської Революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції), яку ВМС США часто критикують за утиски суден США в міжнародних водах.

5-й флот ВМС США, базований в Бахрейні, відмовився коментувати навчання Ірану або можливі спостереження за ними.

Майже третина світової торгівлі нафтою морем проходить через Ормузьку протоку, яка неодноразово була об’єктом загострення між Сполученими Штатами та Іраном.

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