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27 Лютий 2017, Київ 00:53
Новини | Міжнародні

Тисячі людей у Лондоні прийшли на показ фільму номінованого на «Оскар» режисера з Ірану, що бойкотує премію

Тисячі людей збираються подивитися фільм «Комівояжер» іранського режисера Асгара Фархаді, Лондон, 26 лютого 2017 року

Тисячі людей збираються подивитися фільм «Комівояжер» іранського режисера Асгара Фархаді, Лондон, 26 лютого 2017 року

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Тисячі людей зібралися в неділю на Трафальгарській площі у Лондоні, щоб подивитися фільм іранського режисера – номінанта на премію «Оскар» Асгар Фархаді. Він вирішив бойкотувати вручення нагород Американської кіноакадемії на знак протесту проти імміграційних обмежень нової адміністрації президента США Дональда Трампа.

26 лютого, за кілька годин до початку церемонії вручення «оскарів» у Лос-Анджелесі, щонайменше 10 тисяч людей прийшли в центр британської столиці на показ просто неба кінострічки «Комівояжер».

Цей фільм Асгара Фархаді у переліку номінантів «Оскара» на «найкращий фільм іноземною мовою».

Фархаді відмовився бути присутнім на врученні престижної кінопремії на знак протесту проти заборони на в’їзд до США громадян семи переважно мусульманських країн. Іран якраз є в цьому переліку. Режисер не змінив своєї думки навіть після того, як суд у США на запит Білого дому припинив розгляд указу щодо іммігрантів.

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