Штаб АТО: минулої доби на Донбасі двоє військових загинули, ще 4 – постраждали

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики здійснили минулої доби 62 обстріли позицій Збройних сил України, в результаті чого двоє українських військовослужбовців загинули, двоє були поранені і ще двоє травмовані. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

За даними штабу, бойовики вели вогонь з важкого озброєння. БМП та БТРи були застосовані в районі Мар’їнки, Водяного, Верхньоторецького, танк – по Павлополю. Збройні атаки сепаратисти проводили на всіх напрямках, додали у штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» станом на 6:30 понеділка, 27 лютого, не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних донецьким та луганським сепаратистам територіях.

Державний департамент США 26 лютого у заяві закликав Росію і підтримувані нею сили сепаратистів «негайно» дотримуватися угоди про припинення вогню на сході України.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.