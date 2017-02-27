«Оскар» за найкращий фільм року дістався стрічці «Місячне сяйво»

Найкращим фільмом цьогорічної 89-ї кінопремії «Оскар» стала стрічка «Місячне сяйво» режисера Баррі Дженкінса. Фільм у трьох частинах розповідає про дорослішання темношкірого юнака на ім’я Шарон. Помилково на сцену за нагородою вийшла команда фільму «Ла-Ла Ленд», оскільки саме його оголосили спочатку найкращою стрічкою. Але пізніше помилку було виправлено.

​У номінації «Найкращий актор» переміг Кейсі Аффлек за роботу у фільмі «Манчестер біля моря».

Найкращою акторкою стала Емма Стоун за роль у фільмі «Ла-Ла Ленд». Вона обійшла таких конкурентів як Ізабель Юппер, Рут Негг, Наталі Портман і Меріл Стріп.

Як стало відомо на церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії в американському Лос-Анджелесі, за найкращу операторську роботу відзначили Лінуса Сандгрена, який знімав на плівку фільм «Ла-Ла Ленд». Також «Ла-Ла Ленд» відзначили за найкращу роботу художника-постановника, оригінальну музику. Пісня до цього фільму «City of Stars» також вийшла у лідери.

Найкращим режисером став Дем’єн Шазелл за той таки «Ла-Ла Ленд». Загалом мюзикл переміг у шести номінаціях.

Фільм «Комівояжер» іранського режисера Асгара Фархаді, що бойкотував вручення премії, став першим в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». У номінації також були представлені стрічки «Під піском», «Друге життя Уве, «Танна» і «Тоні Ердманн».

Найкращим документальним фільмом назвали «О. Джей: Зроблено в Америці», який триває майже вісім годин, і на створення якого пішло 10 років.

За найкращий адаптований сценарій відзначили фільм-переможець «Місячне сяйво».

Найкращий повнометражний анімаційний фільм – «Зоотрополіс».

Найкращим по монтажу і за звуком став фільм «З міркувань совісті».

Ведучим цьогорічної церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії став комік Джиммі Кіммел.