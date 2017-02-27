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27 Лютий 2017, Київ 08:23
Новини | Міжнародні

Біля «меморіалу» Нємцову в Москві поліція затримала 6 людей – правозахисники

«Марш пам’яті Нємцова» у Москві, 26 лютого 2017 року

«Марш пам’яті Нємцова» у Москві, 26 лютого 2017 року

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У центрі російської столиці Москви біля влаштованого громадськістю «меморіалу» опозиційному політику Борису Нємцову поліція затримала шістьох людей. Про це повідомляє російський правозахисний портал «ОВД-Інфо».

За його даними, в ніч на 27 лютого до Москворецького мосту під’їхало чотири поліцейських автомобілі. Повідомляється, що у відділки відвезли шістьох активістів, серед яких одна жінка.

Разом з поліцією на місце затримання під’їхало декілька автомобілів, якими вивезли з мосту всі принесені людьми квіти і портрети вбитого опозиціонера.

Напередодні повідомлялось також про затримання біля «меморіалу» Нємцову жінки, яка прийшла покласти квіти.

У неділю в Москві відбувся «Марш пам’яті Нємцова». У ньому взяли участь близько 15 тисяч людей, за даними організаторів. Після завершення узгодженої з владою ходи деякі активісти вирушили до місця вбивства політика. Акції пам’яті Нємцова відбулися в багатьох містах Росії та світу.

Опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, імовірним замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Північ» Руслан Мухудінов. Йому висунуто заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.

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