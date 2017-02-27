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27 Лютий 2017, Київ 09:53
Новини | Міжнародні

У Румунії відновилися антиурядові протести

Антиурядовий протест у Бухаресті, Румунія, 26 лютого 2017 року

Антиурядовий протест у Бухаресті, Румунія, 26 лютого 2017 року

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Тисячі румунів відновили свої протести в столиці Румунії Бухаресті з вимогою відставки уряду, що, на думку активістів, намагався законодавчо послабити відповідальність через корупцію серед чиновників.

Близько 3 тисяч людей зібралися на площі Перемоги перед будівлею парламенту в Бухаресті 26 лютого. Активісти розгорнули прапор ЄС, сформований з аркушів паперу і тканини. Вони скандували «Відставка!» і «Ви – злодії».

Поліція перекрила дороги, що ведуть до площі, на якій розташовані урядові будівлі.

Румуни почали нічні протести на початку лютого після того, як прем’єр-міністр Сорін Ґріндяну підписав указ, який міг передбачати пом’якшення відповідальності для посадовців за неправомірні дії. Пізніше цей указ було скасовано.

Водночас 25 лютого тисячі людей зібралися на півдні Румунії на мітинг на підтримку правоцентристського уряду Ґріндяну.

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