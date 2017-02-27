Бахрейн: 4 поліцейських поранені в результаті вибуху в автобусі

Правоохоронні органи Бахрейна 26 лютого повідомили, що четверо поліцейських були поранені в результаті вибуху в автобусі неподалік столиці Манами.

«Терористичний вибух в поліцейському автобусі біля села Джуа. 4 поліцейських зазнали поранень та перебувають в стабільному стані. Необхідні заходи вживаються», – йдеться в повідомленні МВС країни на сторінці у Twitter. Інших деталей вибуху немає.

1 січня озброєні люди напали на в’язницю у Бахрейні, було вбито поліцейського, десяток ув’язнених утекли.

Бахрейн є стратегічним союзником США, тут розміщується 5-й флот американських ВМС. Країна населена переважно шиїтами, які висловлюють претензії про порушення їхніх прав з боку сунітської влади.