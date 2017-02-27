США: поліція повідомила про спаплюження могил на єврейському кладовищі у Філадельфії

Поліція американського міста Філадельфія повідомила, що десятки надгробків були спаплюжені невідомими на єврейському кладовищі. Це другий подібний випадок на великому цвинтарі у Сполучених Штатах за минулий тиждень.

Як повідомили в прес-центрі поліції 26 лютого, 75 із 100 могил були пошкоджені на кладовищі Маунт Кармел, деякі надгробки розтрощені та перекинуті. По телебаченню показали кадри зруйнованих могил.

Акт вандалізму стався менш ніж через тиждень після того, як було спаплюжено понад 150 надгробків на єврейському кладовищі у Сент-Луїсі. Після цього інциденту група мусульман-американців допомогла зібрати понад 130 тисяч доларів, щоб відновити кладовище.

Деякі єврейські організації заявили, що з обранням Дональда Трампа президентом у США пожвавились антисемітські групи. 21 лютого Трамп вперше як президент публічно засудив антисемітські інциденти.