Філіп Білден відмовився від пропозиції Трампа очолити військово-морські сили США

Філіп Білден, якому президент США Дональд Трамп запропонував очолити військово-морські сили США, зняв свою кандидатуру, ставши другою особою, яка відмовилася від цієї посади.

26 лютого Білден заявив, що відмовляється від висунення з особистих міркувань і труднощів, які могли б виникнути у веденні бізнесу його та родини.

Білден є колишнім офіцером розвідки Резервної армії США, він член фонду Військово-морської академії США і його опікунської ради. Він також є одним із засновників інвестиційної фірми HarbourVest Partners LLC, з якої звільнився нещодавно після 25 років роботи.

Міністр оборони США Джим Маттіс сказав, що планує запропонувати нову кандидатуру на посаду міністра ВМС США найближчим часом.

3 лютого від посади міністра через схожі причини відмовився бізнесмен Вінсент Віола.