У Туреччині показали фільм про Ердогана

Фільм про президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана показали на спеціальному заході в Стамбулі в за кілька тижнів до референдуму з конституційних реформ, які можуть розширити його повноваження.

Прем’єра фільму під назвою Reis, що в перекладі з турецької означає «вождь», відбулася 26 лютого, у 63-й день народження Ердогана. Показ стрічки кінотеатрах запланований із 3 березня.

Зіграв Ердогана відомий турецький актор Реха Бейоглу, зобразивши його життя до 1999 року. Автор стрічки Худаверді Явуз заперечив закиди окремих критиків, що фільм пропагандистський. За його словами, сам Ердоган до створення фільму не причетний.

Фільм з’явився перед запланованим на 16 квітня референдумом про зміни до конституції Туреччини, яка за формою правління є парламентсько-президентською республікою. Очікується, що зміни дозволять Ердогану видавати укази, встановлювати надзвичайний стан у країні, призначати міністрів і вищих державних чиновників, розпускати парламент і залишитися при владі щонайменше до 2029 року. Критики кажуть, що зміни зосередять занадто багато влади в руках Ердогана і залишать дуже мало механізмів для стримування.