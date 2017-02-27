Жебрівський: на околицях Авдіївки – обстріли, гарантій про «тишу» від російської сторони СЦКК немає

Російські представники у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) не надали письмових гарантій припинення вогню з боку бойовиків під Авдіївкою, на околицях якої вранці 27 лютого зафіксовані обстріли. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив у Facebook.

«Близько 6-ї ранку рашисти активізували обстріли позиції наших військових на околицях Авдіївки. У самому місті спокійно. Станом на 8:00 російська сторона в СЦКК все ще не надала письмових гарантій припинення вогню. Ми подали новий запит. Ремонтні бригади готові в будь-який момент вийти на ремонт ЛЕП», – повідомив Жебрівський.

За його словами, зранку розпочалось навчання у школах міста, відкриваються також дитсадки.

Російська сторона СЦКК не дала і 26 лютого гарантій припинення вогню під Авдіївкою. Обстріли, як повідомили у штабі АТО, тривали упродовж неділі. Загалом на Донбасі було 62 обстріли з боку бойовиків. Луганські сепаратисти повідомили про 17 обстрілів з боку ЗСУ, а донецькі бойовики про 130 мін, випущених у їх бік.

24 січня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого припинено електропостачання як міста, так і Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.