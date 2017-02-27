Іракські сили намагаються збудувати міст через річку Тигр у Мосулі

Іракські сили намагаються збудувати навісний міст через річку Тигр, щоб здійснювати постачання продовольства з контрольованою урядом східного берега міста Мосул на західний.

За даними військових, які намагаються вибити з-під контролю бойовиків угруповання «Ісламська держава» західний Мосул, міст хочуть облаштувати на основі єдиного вцілілого з-поміж п’яти пошкоджених і непридатних для використання мостів через Тигр.

Повідомляється, що сили іракських сил просунулися в район розташування мосту, але територія була сильно замінована. В результаті наступу 26 лютого було вбито 44 бойовиків.

Агенція Associated Press з посиланням на дані медиків повідомила, що щонайменше 30 представників сил безпеки і понад 200 цивільних також були вбиті чи поранені протягом останніх трьох днів.

Жителі повідомляли про розкидані тіла загиблих в деяких районах Мосула. Іракські військові не повідомили про втрати серед своїх представників.

Від жовтня минулого року армія Іраку за підтримки коаліції під проводом США, а також за участю курдських формувань і шиїтського ополчення, розпочала наступ на Мосул. Про звільнення східної частини Мосула, відокремленої річкою Тигр, урядові війська заявили у січні. Наступ на західну частину триває.

Угруповання «Ісламська держава» взяло місто під контроль у 2014 році, коли бойовики захопили значні території на заході й півночі Іраку.