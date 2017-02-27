У Нацбанку спростовують інформацію про відставку Гонтаревої

У Національному банку України спростовують інформацію про відставку керівника відомства Валерії Гонтаревої.

«Як ви знаєте, НБУ традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління.Такого повідомлення не було, а отже – інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленніпрес-служби відомства.

У Нацбанку додають, що наразі усі члени правління банку працюють за планом.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про можливу відставку голови НБУ Гонтаревої, серед претендентів на її посаду називали, зокрема, колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.