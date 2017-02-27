На Луганщині минулої доби 3 військових травмовані – Луганська ВЦА

У Луганській обласній військово-цивільній адміністрації заявляють, що минулої доби троє військовослужбовців Збройних сил України, які отримали травми в результаті обстрілу їхніх позицій з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Як повідомляє прес-служба адміністрації на своїй сторінці у Facebook, військові отримали мінно-вибухові травми, акустичні баротравми і контузії, військових доставили до медичних закладів.

За даними Луганської обласної ВЦА, бойовики обстрілювали позиціїукраїнських військових поблизу міст Попасна і Золоте, сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Катеринівка, вони застосовували 120-міліметрові міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В угрупованні «ЛНР», яке контролює частину Луганської області, заявили, що минулої доби українські військові порушили режим тиші 17 разів, зокрема, вели вогонь по позиціях бойовиків біля населених пунктів Логвинове, Калинівка, Лозове.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики здійснили минулої доби 62 обстріли позицій Збройних сил України, в результаті чого двоє українських військовослужбовців загинули, двоє були поранені і ще двоє травмовані.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.