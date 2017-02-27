ДСНС: в Авдіївці електрики немає, постачання води відбувається за графіком

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що в Авдіївці централізованого електропостачання немає, водопостачання здійснюється за графіком.

Як повідомляє прес-служба відомства, об’єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечені електроенергією від генераторів, у разі необхідності ДСНС може залучити 12 електрогенераторів.

У ДСНС зазначають, що теплопостачання Авдіївки здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів).

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну. У ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. В результаті пошкоджень на станції Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання. Пізно ввечері 24 лютого через обстріли сталося також пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

Наприкінці січня були зафіксовані активні бої поблизу Авдіївки. Тоді місто зазнало значних пошкоджень інфраструктурного характеру, зокрема, було припинене електропостачання. Через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.