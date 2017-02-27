Росія: суд розглядає клопотання Олега Навального про дострокове звільнення

У Росії Урицький районний суд Орловської області розглядає клопотання Олега Навального про умовно-дострокове звільнення. Про це повідомив його брат, російський опозиціонер Олексій Навальний у своєму twitter.

Олексія Навального і його брата Олега Навального засудили в так званій справі «Ів Роше» у грудні 2014 року за звинуваченнями в нібито викраденні коштів російського відділку французької компанії «Ів Роше» – яке сама компанія заперечила. Олексія Навального засудили до трьох із половиною років умовно, Олега Навального до такого ж реального терміну в колонії загального режиму.

Обидва брати відкинули звинувачення як політично мотивоване.

У червні минулого року суд відмовив Олегу Навальному в УДЗ, пославшись на норму, згідно з якою умовно-дострокового звільнення можна просити, відбувши більше двох третин строку покарання за особливо тяжкими статтями. За півтора року в виправній установі Олегу Навальному було пред’явлено близько 20 дисциплінарних стягнень.