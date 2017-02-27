Військово-морський флот Росії планує розгорнути в анексованому Криму «Буки»

У Військово-морському флоті Росії планують розгорнути в анексованому Криму зенітно-ракетні комплекси «Бук».

Як повідомляють російські ЗМІ, «ухвалене принципове рішення про їх розміщення на півострові».

За інформацією видань, нові комплекси надійдуть на озброєння 1096-го російського зенітно-ракетного полку, який базується в Севастополі. На першому етапі надійдуть комплекси «Бук-М2», а в подальшому досконаліші «Бук-М3». Як повідомляється, зараз 1096-й полк використовує зенітно-ракетні комплекси «Оса».

Як відомо, комплекси «Бук-М2» призначені для знищення літаків тактичної і стратегічної авіації, балістичних і авіаційних ракет, вертольотів і інших видів високоточної зброї в повітрі. Здатні вражати твердопаливними ракетами повітряні цілі на відстані від 3 до 45 кілометрів і на висоті до 25 кілометрів.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низкуекономічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».