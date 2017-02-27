Блокувальники на Донбасі: реакція бойовиків свідчить, що блокада працює

Учасники блокади з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу заявляють, що вважають реакцію бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР» доказом того, що блокада має результат. Про це йдеться у заяві штабу блокади, оприлюдненій на його сторінці у «Фейсбуці».

«По-перше, припинити постачати вугілля окупанти не можуть, бо його припинили добровольці та активісти. По-друге, коли наступний раз чиновники будуть нести щось на кшталт «підконтрольні підприємства на непідконтрольній території», треба нагадувати їм про «націоналізацію» в стилі плотницького-захарченка. І, найголовніше, паніка окупаційної «влади» – це найкращий доказ того, що блокада болісно б’є по кишенях окупантів», – йдеться у заяві активістів.

Раніше бойовики з угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили про вимогу припинити транспорту блокаду на Донбасі до початку березня. У разі, якщо їхні умови не приймуть, бойовики погрожують припинити постачати вугілля на решту території України.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎