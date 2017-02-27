У Киргизстані продовжуються протести проти арешту лідера опозиційної партії

Сотні людей протестують в столиці Киргизстану другий день, вимагаючи звільнення лідера опозиційної партії «Ата-Мекен» («Батьківщина») Омурбека Текебаєва.

Щонайменше 300 людей зібралися на площі Ала-Тоо в Бішкеку 27 лютого, вони називають затримання Текебаєва «провокацією».

Текебаєв, колишній союзник, а нині опонент президента Алмазбека Атамбаєва, був затриманий в аеропорту Бішкека вранці 26 лютого після прибуття з Туреччини.

Влада стверджує, що він був затриманий в рамках розслідування щодо корупції. Рішення про його можливий тимчасовий арешт, як очікується, буде ухвалене найближчим часом.

Понад тисяча прихильників влаштували акцію протесту перед будівлею Державного комітету з питань національної безпеки 26 лютого, вимагаючи звільнення Текебаєва.