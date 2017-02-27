ЄС продовжив ембарго на постачання зброї Білорусі

Європейський союз вирішив продовжити ембарго на поставки зброї Білорусі ще на один рік і залишити заборону на видачу віз і замороження активів щодо чотирьох громадян Білорусі.

Міністри ЄС також вирішили зробити певні винятки в ембарго, щоб дозволити експорт біатлонного обладнання в Білорусь. Однак це залишається предметом «попереднього дозволу національних компетентних органів щодо кожного конкретного випадку».

ЄС ввів ембарго на поставки зброї і ввів санкції проти чотирьох білоруських компаній і 174 чоловік, зокрема і президента Олександра Лукашенка, після силового придушення акцій протесту після президентських виборів у грудні 2010 року.

У лютому 2016 року ЄС скасував санкції щодо білоруських компанії і 170 людей, в тому числі Лукашенка, пояснюючи це покращенням ситуації у сфері прав людини в колишній радянській республіці. Чотири людини залишаються в санкційних списках.