Богомолець задекларувала 314 тисяч гривень від оренди її квартири посольству США – #Точно

Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, член фракції «Блок Петра Порошенка» Ольга Богомолець у лютому задекларувала дохід від надання в оренду нерухомості посольству США в Україні на загальну суму 314278 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Як зазначається у реєстрі, протягом лютого Ольга Богомолець внесла дані про два транші – 157715 та 156563 гривень – отримані як оплата за користування її нерухомістю.

В листопаді минулого року парламентар пояснювала, що здавати квартиру в Києві почала ще до приходу в політику, нерухомість офіційно надана в оренду за умови безготівкового розрахунку.

У 2015 році вона також задекларувала дохід від надання в оренду нерухомості посольству США в Україні. Тоді за рік вона отримала 1508341 гривень та компенсацію комунальних платежів на суму 43739 гривень.

Богомолець до приходу в політику працювала головним лікарем «Інституту дерматології та косметології доктора Ольги Богомолець», а з грудня 2004 року до жовтня 2005 року – особистим лікарем на той час президента України Віктора Ющенка.