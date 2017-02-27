Мін’юст: на посаду керівника люстраційного департаменту претендують 13 людей

У Міністерстві юстиції України повідомляють, що заявки для участі в конкурсі на посаду директора департаменту люстрації подали 13 людей.

Як повідомляє прес-служба відомства, конкурсний відбір на цю посаду триватиме з 1 по 3 березня, зокрема, 1 березня відбудеться тестування претендентів відбудеться 1 березня, вирішення ситуаційних завдань – 2 березня, а співбесіда – 3 березня.

Мін’юст опублікував список кандидатів, серед них Дмитро Юрченко – помічник-консультант народного депутата Андрія Немирівського («Блок Петра Порошенка») і Назар Крупчак – помічник-консультант депутата від фракції «Народний фронт» Валерія Бабенка.

21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім, пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його «нав’язуванням кандидатури».

Угрудні 2016 року Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації. Для участі в конкурсі подали документи 12 людей. Проте тоді не обрали переможця.

У січні Міністерство юстиції України оголосило повторний конкурс.