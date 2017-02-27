СБУ спростовує, що Артеменко погоджував з відомством свої поїздки у Росію

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська спростовує заяву депутата Верховної Ради Андрія Артеменка про те, що він начебто погоджував свої поїздки у столицю Росії Москву з відомством. Про це вона сказала в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Він із нами нічого не погоджував», – сказала вона.

У понеділок Андрій Артеменко підтвердив, що в останні місяці відвідував Москву, але наголосив, що це відбувалося за погодженням із керівництвом СБУ.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Після цього лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вимогу до Андрія Артеменка скласти мандат через пропозиції щодо Криму. Ляшко також зазначив, що це «власна позиція» депутата, вона не відповідає позиції партії. Артеменка виключили з фракції партії Ляшка у Верховній Раді.

Після заяв Артеменка прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду.

У Кремлі у відповідь на заяви Артеменка оголосили, що вважають окупований Крим частиною території Росії, а дискусії щодо майбутнього півострова назвали неприйнятними.