Речник Путіна: блокада на Донбасі шкодить реалізації Мінських домовленостей

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що блокада в Україні активістами з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу шкодить реалізації Мінських домовленостей. Про це Пєсков сказав у Душанбе, коментуючи вимогу підтримуваних Росією бойовиків до активістів припинити блокаду.

«Блокада дестабілізує ситуацію, заважаю процесу врегулювання, деескалації, особливо на лінії розмежування, і, зрештою, віддаляє нас від того, щоб наблизитися до реалізації Мінських домовленостей», – заявив Пєсков.

У понеділок бойовики з угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили про вимогу припинити транспорту блокаду на Донбасі до початку березня. У разі, якщо їхні умови не приймуть, бойовики погрожують припинити постачати вугілля на решту території України.

Учасники блокади назвали вимоги бойовиків «найкращим доказом того, що блокада болісно б’є по кишенях окупантів».

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎