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27 Лютий 2017, Київ 15:53
Новини | Міжнародні

Командувач силами талібів вбитий на півночі Афганістану

Афганські силовики ведуть вогонь по позиціях талібів, жовтень 2016 року

Афганські силовики ведуть вогонь по позиціях талібів, жовтень 2016 року

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Афганські чиновники і таліби повідомлять, що старший командир угруповання бойовиків вбитий на півночі Афганістану.

Прес-секретар МВС заявив, що Мулла Абдул Салам Ахунд був убитий в результаті «спецоперації» , він не надав ніяких подробиць.

У міністерстві оборони повідомили, що Ахунд був убитий разом з дев’ятьма іншими бойовиками Талібану.

Представник талібів Забіулла Муджахід підтвердив смерть Ахунда в заяві, сказавши, що він був убитий внаслідок авіаудару США в північній провінції Кундуз.

Ахунд, командувач силами талібів в Кундузі, був оголошений мертвим вже кілька разів.

Військовий представник США сказав агенції Reuters, що американський військовий літак здійснив авіаудар в Кундузі 26 лютого, але не було «підтвердження результатів».

Смерть Ахунда є ударом по талібах, оскільки бойовики готують свій щорічний весняний наступ проти урядових сил.

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