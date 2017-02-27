Командувач силами талібів вбитий на півночі Афганістану

Афганські чиновники і таліби повідомлять, що старший командир угруповання бойовиків вбитий на півночі Афганістану.

Прес-секретар МВС заявив, що Мулла Абдул Салам Ахунд був убитий в результаті «спецоперації» , він не надав ніяких подробиць.

У міністерстві оборони повідомили, що Ахунд був убитий разом з дев’ятьма іншими бойовиками Талібану.

Представник талібів Забіулла Муджахід підтвердив смерть Ахунда в заяві, сказавши, що він був убитий внаслідок авіаудару США в північній провінції Кундуз.

Ахунд, командувач силами талібів в Кундузі, був оголошений мертвим вже кілька разів.

Військовий представник США сказав агенції Reuters, що американський військовий літак здійснив авіаудар в Кундузі 26 лютого, але не було «підтвердження результатів».

Смерть Ахунда є ударом по талібах, оскільки бойовики готують свій щорічний весняний наступ проти урядових сил.