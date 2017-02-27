У Кривому Розі підприємці перекрили дорогу, протестуючи проти карантину через АЧС

У Кривому Розі мітингувальники, що протестують проти карантину й заборони продажу м’яса через африканську чуму свиней, перекрили дорогу в центрі міста.

За словами учасників акції, підприємців з місцевих ринків, вони проводять акцію «пішохідний перехід»: безперервною вервечкою рухаються по пішохідному переходу, блокуючи тим самим рух автотранспорту на центральному проспекті Металургів та вулиці Матусевича.

Як зазначили підприємці, вони обурені, що в місті діє карантин через спалах африканської чуми свиней, а відповідно, і запроваджена заборона на продаж м’яса та м’ясних продуктів непромислового походження.

Учасники акції зазначили, що вони потерпають від збитків, і зажадали від міської ради скасування ухвалу щодо карантину.

Водночас у Криворізькій міській раді у понеділок підтвердили, що рішення щодо карантину наразі чинне, водночас заявивши, що це ухвала – райдержадміністрації і міська влада не має до неї жодного стосунку.

У Криворізькій райдержадміністрації зазначають, що 40-денний карантин був викликаний спалахом захворюваності свиней в одному з домогосподарств району, отож практично увесь Кривий Ріг, окрім району Інгульця, підпав під дію карантинних заходів. За даними райдержадміністрації, дія карантину припиниться на початку березня.

У лютому в трьох районах Дніпропетровщини через спалах африканської чуми свиней запровадили карантин – у Нікополі, Криворізькому та Синельниківському районах.

За даними ветеринарної служби, карантин передбачає заборону на реалізацію в осередку її виявлення усієї тваринницької продукції непромислового виробництва. У деяких містах області, аби пом’якшити вплив заборони на продаж м’ясних продуктів на підприємництво, з міських бюджетів планували виділити кошти на підтримку підприємців у цей період, зокрема, компенсувати сплату податків тим підприємцям, які офіційно займаються торгівлею м’ясом і м’ясопродуктами.

Африканська чума свиней – вiрусне захворювання свійських i диких свиней. Воно передається при прямому контакті хворих i здорових тварин, а також через продукти.