ДПСУ: з 1 березня контрольні пункти на Донбасі працюватимуть довше

Державна прикордонна служба України заявляє, що з 1 березня контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні бойових дій на Донбасі працюватимуть на 2,5 години довше.

Як повідомляє прес-служба відомства, КПВВ переходять на весняний період роботи.

«Зокрема, з 1 березня пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи контрольних пунктів, із 7:00 до 18:30», – йдеться в повідомленні.

У зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.

За даними ООН, внаслідок конфлікту загинули майже10 тисяч людей.