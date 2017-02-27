Уперше в історії «Євробачення» конкурс вестимуть троє чоловіків – організатори

Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко будуть ведучими пісенного конкурсу «Євробачення-2017», що відбудеться у травні в Україні. Про це повідомляє сайт телеканалу «UA:Перший».

«Уперше в історії «Євробачення» вестимуть троє чоловіків», – йдеться у повідомленні на сайті телеканалу.

«Ми не ставили за мету шукати таку комбінацію ведучих, але коли побачили їхні таланти, вирішили, що було б чудово, аби троє хлопців вели шоу», – цитує прес-служба каналу продюсера «Євробачення-2017» Стюарта Барлоу.

Організатори конкурсу повідомляють, що ведучих обирали шляхом складного кількаетапного конкурсу. «Окрім досвіду ведення телевізійних шоу в прямому ефірі, претенденти мали продемонструвати володіння англійською мовою, почуття гумору, впевненість, артистизм та різноманітні таланти», – зазначили у прес-службі.

«Володимир та Олександр мають багаторічний досвід ведення шоу та прямих ефірів. Олександр – пародист і професійний співак. Володимир професійно займався танцями та грає на акордеоні. Тімур Мірошниченко – експерт «Євробачення», ведучий «UA:Перший». Він був коментатором міжнародного пісенного конкурсу з 2011 року і вів Дитяче Євробачення в Києві у 2009 та 2013 роках», – йдеться у повідомленні на сайті телеканалу.

62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у Києві. Свою участь у конкурсі підтвердили 43 країни. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Україну на конкурсі представлятиме гурт O.Torvald.