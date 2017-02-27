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27 Лютий 2017, Київ 17:24
Новини | Події

КМДА: опалювальний сезон у Києві може завершитися в середині березня

(@Shutterstock)

(@Shutterstock)

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У Київській міській державній адміністрації припускають, що опалювальний сезон у Києві може завершитися в середині березня.

«Якщо така температура буде зберігатися, то, можливо, в середині березня опалення буде відімкнене», – сказав керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Опалювальний сезон у Києві розпочався 12 жовтня минулого року.

Відповідно до законодавства, місцева влада може завершити опалювальний сезон у разі збереження температури 8 градусів тепла і вище протягом 3 діб.

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