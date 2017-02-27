Гітлянська: СБУ скасувала Рубану дозвіл на перетин лінії зіткнення

Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення на Донбасі керівнику центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану.

«СБУ скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення громадянину Рубану», – написала речник відомства Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

У СБУ раніше сьогодні повідомляли про порушення Рубаном порядку перетину лінії розмежування, у зв’язку у цим його «опитували» співробітники відомства.

На своїй сторінці у «Фейсбуці» журналістка Ірина Сампан повідомила, начебто Рубан прямував на непідконтрольну частину Донбасу за депутатом Надією Савченко.

Володимир Рубан у коментарі виданню Inforesist підтвердив, що його звинувачують у порушенні порядку перетину лінії зіткнення, його зупинили, коли він прямував у Донецьк.

Минулої п’ятниці сайти підтримуваних Росією сепаратистів у Донецьку повідомили, що туди прибула депутат Верховної Ради Надія Савченко разом із керівником українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Сама Савченко факт поїздки підтвердила і заявила про намір відвідати там полонених українців.

У СБУ тоді пообіцяли перевірити інформацію про цю поїздку депутата і поспілкуватися з нею з цього приводу.