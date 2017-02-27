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27 Лютий 2017, Київ 17:19
Новини | Події

Гітлянська: СБУ скасувала Рубану дозвіл на перетин лінії зіткнення

Володимир Рубан

Володимир Рубан

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Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення на Донбасі керівнику центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану.

«СБУ скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення громадянину Рубану», – написала речник відомства Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

У СБУ раніше сьогодні повідомляли про порушення Рубаном порядку перетину лінії розмежування, у зв’язку у цим його «опитували» співробітники відомства.

На своїй сторінці у «Фейсбуці» журналістка Ірина Сампан повідомила, начебто Рубан прямував на непідконтрольну частину Донбасу за депутатом Надією Савченко.

Володимир Рубан у коментарі виданню Inforesist підтвердив, що його звинувачують у порушенні порядку перетину лінії зіткнення, його зупинили, коли він прямував у Донецьк.

Минулої п’ятниці сайти підтримуваних Росією сепаратистів у Донецьку повідомили, що туди прибула депутат Верховної Ради Надія Савченко разом із керівником українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном. Сама Савченко факт поїздки підтвердила і заявила про намір відвідати там полонених українців.

У СБУ тоді пообіцяли перевірити інформацію про цю поїздку депутата і поспілкуватися з нею з цього приводу.

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