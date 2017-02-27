Сербія закрила другий розділ переговорів про вступ до ЄС із 35

Сербія закрила вже другий розділ переговорів про свій вступ до Європейського союзу з загалом 35.

На переговорах у Брюсселі розділ про освіту і культуру відкрили і відразу оголосили закритим, бо, за словами посадовців ЄС, у цих галузях Сербія повністю відповідає вимогам Євросоюзу.

Це вже другий закритий розділ у переговорах Сербії про майбутнє членство в ЄС. Нині країна також веде переговори за вісьмома розділами.

Віце-прем’єр-міністр Мальти, яка в цьому півріччі головує в Раді ЄС, Луїс Ґрек висловив сподівання, що за цей час, до 30 червня, Євросоюз відкриє ще декілька розділів переговорів із Сербією. За його словами, Сербія вже зробила великий поступ у розділах переговорів про митну справу, корпоративне право та інтелектуальну власність.

Поступ Сербії до членства в ЄС визначається значною мірою успіхом її переговорів за сприяння Євросоюзу про нормалізацію відносин із Косовом, автономією Сербії, що самочинно й односторонньо проголосило незалежність від країни 2008 року, яку Белград не визнає.

Від часу поновлення цих переговорів у січні після майже річної перерви на них наразі вдалося домовитися відновити сполучення через один із мостів у північній частині Косова, що поєднує з рештою його території населені переважно сербами райони.