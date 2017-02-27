Укргідрометцентр: завтра в Україні очікується 4-17 градусів тепла

В Українському гідрометцентрі заявляють, що 28 лютого в Україні очікується 4-17 градусів тепла.

Як повідомляють у центрі, вдень очікується7-12 градусів тепла, у західних областях 13-17 градусів, в Карпатах, східних, Сумській та Чернігівській областях 4-9 градусів тепла.

За даними синоптиків, у Києві завтра вдень буде 10-12 градусів тепла, а вночі близько 0, без опадів.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що 27-28 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека. Рятувальники закликають не вирушати в туристичні походи.