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27 Лютий 2017, Київ 17:19
Новини | Події

Укргідрометцентр: завтра в Україні очікується 4-17 градусів тепла

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В Українському гідрометцентрі заявляють, що 28 лютого в Україні очікується 4-17 градусів тепла.

Як повідомляють у центрі, вдень очікується7-12 градусів тепла, у західних областях 13-17 градусів, в Карпатах, східних, Сумській та Чернігівській областях 4-9 градусів тепла.

За даними синоптиків, у Києві завтра вдень буде 10-12 градусів тепла, а вночі близько 0, без опадів.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що 27-28 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека. Рятувальники закликають не вирушати в туристичні походи.

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