Росія: суд відхилив прохання Олега Навального про умовно-дострокове звільнення

У Росії Урицький районний суд Орловської області відмовив в умовно-достроковому звільненні Олегові Навальному, повідомив у твітері його брат, опозиційний діяч і борець із корупцією Олексій Навальний.

За словами Олексія, на суді представник колонії, де відбуває покарання Олег, заявив, що умовно-дострокове звільнення недоцільне, таку ж думку висловив представник прокуратури, що назвав Олега Навального «затятим порушником».

Серед порушень, дані про які зачитали на суді, – те, що засуджений спав на лавиці в неналежний час чи що він зняв у камері свою арештантську куртку, що він розмовляв із іншими в’язнями після відбою чи що в нього на столі знайшли хлібні крихти.

Олексія Навального і його брата Олега Навального засудили в так званій справі «Ів Роше» у грудні 2014 року за звинуваченнями в нібито викраденні коштів російського відділку французької компанії «Ів Роше» – яке сама компанія заперечила. Олексія Навального засудили до трьох із половиною років умовно, Олега Навального до такого ж реального терміну в колонії загального режиму.

Обидва брати відкинули звинувачення як політично мотивоване.

У червні минулого року суд відмовив Олегові Навальному в УДЗ, пославшись на норму, за якою умовно-дострокового звільнення можна просити, відбувши більше ніж дві третини від терміну покарання за особливо тяжкими статтями. За півтора року у виправній установі Олегові Навальному також оголосили близько 20 дисциплінарних стягнень.