США закликають уряд Росії притягнути до відповідальності винних у вбивстві Нємцова

США закликають уряд Росії притягнути до відповідальності винних у вбивстві опозиційного політика Бориса Нємцова.

«Хоча Нємцова вже немає, його дух живе в росіянах молодшого і старшого покоління, які прагнуть побудувати більш демократичне та процвітаюче суспільство. Ми знову закликаємо російський уряд здійснити кроки, щоби ті, хто відповідальний за вбивство Нємцова, були притягнуті до відповідальності», – йдеться в заяві виконувача обов’язків речника Держдепартаменту США Марка Тонера.

Напередодні, 26 лютого, в Москві відбувся «Марш пам’яті Нємцова». У ньому взяли участь близько 15 тисяч людей, за даними організаторів. Після завершення узгодженої з владою ходи деякі активісти вирушили до місця вбивства політика. Акції пам’яті Нємцова відбулися в багатьох містах Росії та світу.

Опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. За версією слідства, імовірним замовником і організатором злочину є колишній офіцер батальйону «Північ» Руслан Мухудінов. Йому висунуто заочне звинувачення, з листопада 2015 року він перебуває в міжнародному розшуку.