Бойовики знищують позиції «шахта Бутівка» – речник АТО

Підтримувані Росією бойовики знищують позиції «шахта Бутівка». Про в ефірі Радіо Свобода заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін.

За його словами, бойовики використовують танки і міномети.

«Впала символічна споруда шахти – це місце, де ліфт мав опускати шахтарів. Там стояв наш прапор і це напевно дуже нервувало бойовиків. Вони вели вогонь з танка і зараз ця опора впала. З наших хлопців ніхто не постраждав. Прапор теж не пошкоджений. Хлопці сказали, що цей прапор вони встановлять в Донецьку», – зазначив Матюхін.

Останнім часом райони Авдіївки, Пісків, шахти «Бутівка» та Кам’янки, що на Донецькому напрямку, потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну.

У ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. В результаті пошкоджень на станції Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання. Пізно ввечері 24 лютого через обстріли сталося також пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.