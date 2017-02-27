Вірменія домовилася про нову угоду з ЄС про співпрацю без асоціації

Вірменія, що три роки тому відмовилася від угоди про асоціацію з Європейським союзом, домовилася про нову угоду про співпрацю з ЄС.

Переговори про неї завершилися в перебігу візиту до Брюсселя президента Вірменії Сержа Сарґсяна. Очкують, що її підпишуть через кілька місяців, можливо, у травні.

Вірменія 2013 року завершила переговори з Євросоюзом про широкосяжну угоду про асоціацію, включно з зоною вільної торгівлі, але того ж року під тиском Росії радикально змінила курс і відмовилася підписувати цю угоду, вступивши натомість до тодішнього Митного союзу під проводом Росії, що нині переформатувався в Євразійський економічний союз. 2015 року Вірменія почала нові переговори, завершені нині, про іншу угоду про політичні відносини з Євросоюзом, меншого обсягу і без економічної частини. Вона має підвищити рівень політичних відносин між Вірменією й ЄС, що досі регулюються угодою про партнерство і співпрацю 1999 року.

Раніше цього місяця Азербайджан, головний суперник Вірменії, почав переговори про схожу угоду з ЄС, що також буде менш детальною, ніж угоди про асоціацію, які ЄС уклав із трьома іншими державами-учасницями програми «Східне партнерство» – Україною, Грузією й Молдовою.