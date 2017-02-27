Жебрівський: в Авдіївці відновили електропостачання

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що в Авдіївці відновили електропостачання.

«Чотири дні місто було без електроенергії. Чотири дні російська сторона в СЦКК не надавала гарантій припинення вогню в районі пориву лінії електропередач», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Жебрівський повідомляв, що електромонтажники відновили два пориви лінії електропередач біля Авдіївки.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну. У ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. У результаті пошкоджень на станції Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання. Пізно ввечері 24 лютого через обстріли сталося також пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.