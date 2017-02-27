Бойовики на Філіппінах оприлюднили відеозапис страти німця-заручника

Бойовики джигадистської групи «Абу Сайяф» на Філіппінах оприлюднили відеозапис, як виглядає, страти німця-заручника Юрґена Кантнера, викраденого з його яхти біля берегів Малайзії в листопаді минулого року.

На короткому запису видно, як група людей у масках відрізає 70-річному Кантнерові голову кривим ножем.

У неділю сплив термін ультиматуму, який виставили раніше бойовики, – сплатити за Кантнера викуп, що в перерахунку мав становити близько 600 тисяч доларів США.

В апараті президента Філіппін підтвердили й засудили смерть німця як «варварство» і заявили, що робили все можливе, щоб знайти місце його перебування, але це не вдалося.

У Німеччині в Міністерстві закордонних справ заявили, що ще вивчають автентичність відеозапису.

Джигадистська група «Абу Сайяф», названа за іменем її засновника, діє на південному заході Філіппін із початку 1990-х років, а з 2014-го вважає себе частиною екстремістського угруповання «Ісламська держава». Також останніми роками бойовики групи стали викрадати заручників із метою отримувати викуп за них.

Ця група визнана терористичною в низці країн світу, таке ж визначення до неї застосовують в ООН.