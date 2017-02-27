У Києві презентували телеканал «Настоящее время» – спільний проект Радіо Свобода та «Голосу Америки»

У Києві у понеділок презентували міжнародний інформаційний телеканал «Настоящее время». Це спільний проект Радіо Свобода та «Голосу Америки», медіа-мережа з мовленням російською мовою 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Проект продовжує досвід телепрограми «Настоящее время», що з’явилася понад 2 роки тому. Від жовтня минулого року проект розширився і працює як телеканал.

«Загалом ідея такого проекту з’явилася через ту ситуацію в Україні, яку ми спостерігали у 2014 році. Після того, як почалася війна, після анексії Криму, був величезний потік дезінформації та неправди у багатьох ЗМІ, і ми на Радіо Свобода, у «Голосі Америки» зрозуміли, що потрібно якось давати відповідь на це. І результатом стало створення 30-хвилинної щоденної програми», – зазначив виконавчий продюсер каналу Кенан Алієв.

«Настоящее время» – це абсолютно новий бренд. Він звертається до всієї потенційної російськомовної аудиторії, а це 275 мільйонів людей у всьому світі – від Середньої Азїї і Кавказу до Росії, Ізраїлю, Німеччини, Канади, країн Балтії і, звичайно ж, України. Наша мета дуже проста: забезпечити об’єктивне джерело новин, які базуються на фактах, для глобальної аудиторії», – говорить директор телеканалу Дейзі Сінделар.​

Телеканал доступний на кабельній, супутниковій та мобільній платформах, у соціальних мережах і застосунках для смарт-ТВ. Партнерська мережа каналу «Настоящее время» наразі налічує 32 телевізійні та інтернет-мовці в 11 країнах. В Україні це «UA:Перший», Чорноморська ТРК, телеканал новин «24», ТК «Вінтаж», «Донецьк ТВ», ТК «Вільний простір», ТРК «Лаванда», «ТВ-7 Маріуполь», Маріупольське ТБ.